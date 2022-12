Chi vince X Factor 2022? Ce lo dicono le previsioni alla vigilia dell’ultima puntata del programma. Quest’anno sono 4 i finalisti di X Factor 2022 e tra loro si nasconde il nome del vincitore dell’edizione che riceverà il testimone da Baltimora, vincitore del 2021.

Tutto è pronto sul palco del Mediolanum Forum di Assago per la finale di X Factor 2022 in scena domani, giovedì 8 dicembre. Alla conduzione c’è Francesca Michielin che duetterà anche con tutti e quattro i finalisti nella prima manche. Subito verrà eliminato uno dei quattro concorrenti giunti in finale sei procederà ad una nuova manche a tre concorrenti.

Poi ne verrà eliminato un altro e si arriverà alla finalissima di X Factor 2022 a due concorrenti per decretare il vincitore e il secondo posto in classifica.

Su chi vince X Factor 2022 i dubbi degli scommettitori sono ormai pochi: saranno i Santi Francesi a trionfare sugli altri tre, loro a vincere la 16esima edizione del talent show.

Il duo piemontese fa parte della squadra di Rkomi ed è il favorito per i bookmaker, a quota 1,55 sia su Stanleybet.it che su Planetwin365. Secondo posto per la rivelazione Beatrice Quinta, talento della squadra di Dargen D’Amico. I bookmaker la piazzano sul podio a 1,95.

Se andasse davvero così, X Factor 2022 sarebbe dunque vinto da Rkomi come giudice, secondo posto per Dargen D’Amico. Linda Riverditi del rooster di Fedez è di recente scesa al terzo posto mentre i Tropea restano il fanalino di coda a quota 21. I dati sono Agipro.

La squadra di Ambra sembra non avere grosse possibilità di vittoria, dunque, ma tutto è ancora da scrivere e potrebbe cambiare con l’arrivo della finale in diretta anche in chiaro. Il pubblico della TV generalista ha infatti dimostrato più volte di saper ribaltare le preferenze di quello di Sky.