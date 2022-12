I possessori dei Samsung Galaxy S20 saranno ben felici di sapere che l’aggiornamento di sicurezza di dicembre è sbarcato subito sul loro dispositivo in queste ore. La patch è stata prima annunciata dal produttore attraverso il suo consueto bollettino mensile per poi approdare in prima battuta sui top di gamma vecchi di due anni: non sui successori Galaxy S21 e neanche sui Galaxy S22 (ma magari sarà solo questione di ore).

Cosa include l’aggiornamento del corrente mese per tutti i Galaxy che prima o poi lo riceveranno? Sono state corrette 93 vulnerabilità di sicurezza: 67 di queste sono incluse nel sistema operativo Android, mentre il resto si trova solo nell’interfaccia software degli smartphone e nei tablet Samsung Galaxy One UI. Scendendo ancora di più nello specifico, cinque minacce sono contrassegnate come critiche, 63 con priorità “alta”, 12 infine come “moderate”.

L’aggiornamento ora di scena per i Samsung Galaxy S20 , Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra porta la versione firmware G98xBXXSFGVK7 ed è comparso contemporaneamente in diversi paesi europei tra cui l’Italia ma anche in Austria, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e diverse altre nazioni del vecchio continente.

Tornando alle corpose correzioni ora garantite per il Samsung Galaxy S20 con patch di sicurezza di dicembre, possiamo sottolineare come sono stati corretti quei bug per i quali poteva essere effettuato l’accesso improprio ai messaggi da parte di hacker, così come la possibilità di avviare chiamate e la possibilità di accedere all’app Impostazioni, l’IMEI e altre informazioni del telefono. Altre vulnerabilità superate hanno riguardato la scappatoia di sicurezza in RCS (Rich Communications Systeallam) per visionare il numero di telefono di una chiamata in arrivo o la scrittura di un messaggio di testo. Tutti gli errori fin qui riportati trovano una loro soluzione proprio nell’aggiornamento ora disponibile: per questo è di certo consigliato procedere immediatamente all’update non appena notificato sul proprio telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com