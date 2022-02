Cosa è successo tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022 all’incirca a metà serata? Dopo un inizio all’insegna della “leggerezza“, tanto invocata dal non-monologo dell’attrice romana, si è passati ad un’atmosfera a tratti un po’ pesante, soprattutto perché i due conduttori, ad un certo punto, quasi non hanno più co-condotto. Ovvero, Amadeus ha fatto quasi tutto da solo, chiamando la Ferilli in un paio di occasioni affinché entrasse dal backstage, ma quest’ultima non si è vista (“Si sta cambiando d’abito“, ha abbozzato lui, ma al rientro in scena di lei, molto dopo, il vestito era lo stesso). Silenzio di tomba, poi, durante le ultime battute: alla lettura della classifica finale che ha incoronato Mahmood e Blanco, così come alla successiva premiazione ed esibizione dei vincitori, la Ferilli non ha proferito parola e non ha ricambiato il gesto di Amadeus che la prendeva per mano. Ad un certo punto è stata perfino oscurata dalla battuta infelice del padrone di casa che ha chiamato Gianni Morandi, ormai decretato terzo in classifica, a restare sul palco accanto a lui per fare da “co-conduttore”, con la Ferilli un passo indietro a loro e giustamente contrariata.

Insomma tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022 c’è stato più di un momento di freddezza, forse dovuto al poco spazio riservato all’attrice o al fatto che spesso il conduttore abbia finito per fare tutto da solo, anche nella presentazione dei cantanti e nella declamazione di titoli delle canzoni e codici del televoto (si veda il momento dell’esibizione di Emma). Su Twitter è stato fatto notare anche qualche fuorionda di troppo. In più di un’occasione il microfono della Ferilli è rimasto aperto e si sono sentite frasi sconnesse dal significato poco chiaro ma dall’inequivocabile tono critico (verso il conduttore, reo di fare tutto da solo?). Qualcuno ha messo insieme in un video i momenti più freddi tra i due, che si sono verificati nella seconda parte della serata, dopo che addirittura Ferilli aveva posato per una foto ricordo col figlio di Amadeus seduto in prima fila ringraziandolo per aver fatto il suo nome come co-conduttrice e aver spinto il padre a chiamarla per il Festival. Momento che l’attrice ha poi ricordato nelle sue Instagram Stories dopo la fine del Festival e che sembra ridimensionare quanto ipotizzato rispetto alle tensioni sul palco.

La presunta lite tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022, il Ferilli gate di cui si è vociferato sui social a tarda sera verso la conclusione della gara, non poteva non diventare tema della conferenza stampa di domenica 6 febbraio, ultimo incontro con la sala stampa prima di chiudere questa trionfante edizione 72 del Festival che ha segnato l’ennesimo record di ascolti con la finale (13 milioni 380 mila spettatori e uno share del 64.9% per la quinta serata, miglior risultato degli ultimi 25 anni).

Il colpo di scena nella notte.

Sembra essere scoppiato il

FERILLI GATE. Ossia Sabrina Ferilli avrebbe litigato con Amadeus oppure Morandi. I motivi se esistono sono ancora sconosciuti.

Ecco cosa ho raccolto 👀 #sanremo2022 #ferilligate pic.twitter.com/XyD29LgHab — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) February 6, 2022

Il momento in cui Amadeus dice a Gianni Morandi: “puoi fare il coconduttore”. ⚫️ #Sanremo2022 #Ferilli pic.twitter.com/vyUVrG5r7B — Fran Altomare (@FranAltomare) February 6, 2022

Qui si vede chiaramente Sabrina Ferilli, che rifiuta la mano di Amadeus #sanremo2022 pic.twitter.com/EW4v4yyr1j — MrGioGio (@MrGioGio77) February 6, 2022

Qui si vede chiaramente Sabrina Ferilli, che rifiuta la mano di Amadeus #sanremo2022 pic.twitter.com/EW4v4yyr1j — MrGioGio (@MrGioGio77) February 6, 2022

Alle domande su cosa sia successo tra Sabrina Ferilli e Amadeus alla finale di Sanremo 2022, in conferenza stampa all’indomani della finale, il conduttore ha sminuito la vicenda sostenendo che il fuorionda in cui Ferilli dà del “pezzo di merda” a chissà chi fosse un commento riferito a qualcuno o a qualcosa avvenuto dietro le quinte. Inoltre ha sostenuto che non ci sia stata alcuna tensione tra loro, anzi, una partecipazione convinta della co-conduttrice, rimasta nel backstage anche durante i suoi momenti di pausa.

Mai stata nervosa Sabrina Ferilli, c’era anche un siparietto continuo dietro le quinte perché – mentre le altre signore finito il loro momento se se ne andavano in camerino – Sabrina non ha quasi mai voluto andarsene, è sempre rimasta lì su uno sgabello, tranne quando andava a cambiarsi. Ma è andato tutto bene, è una persona di una simpatia incredibile, l’avete visto che ieri: dietro le quinte parlava con tutti parla con chi portava i fiori, parlava con questo e quell’altro, parlava con chiunque. Credo che non si riferisse proprio a nessuno perché ogni volta che vedeva una canzone diceva ‘vedi questo, guarda quello’, commentava tutto. Poi commentava quelli che correvano, chi passava, che mi dava 4 mazzi di fiori e quindi con la terminologia colorita che apprendo ora si sarà riferita a qualcosa che stava accadendo dietro le quinte per ridere. Credetemi nessuna tensione, è stata di una simpatia, di un’ironia travolgente, ha animato il dietro le quinte, faceva ridere tutti quindi devo dire che ci ha animato.

Successivamente Amadeus ha aggiunto, su indicazione dei suoi autori, che Ferilli “era inciampata su un cavo o una cosa di legno per terra dietro le quinte e ha detto di tutto di più: è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa“.

Continua a leggere su optimagazine.com