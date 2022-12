Ancora il numero INPS per l’assistenza non funziona e in molti lo avranno notato. Si tratta del numero verde 803 164 al quale risponde l’ente previdenziale per fornire assistenza ai cittadini. Come preannunciato ad inizio settimana, proprio il canale di supporto era destinato ad interrompere la sua attività per un motivo ben preciso. Da ieri 1 dicembre, in effetti, è in corso la procedura di internalizzazione del contact center e lo stop nasce dunque dall’esigenza di procedere in tale direzione.

Le operazioni di internalizzazione continueranno ancora un po’, più precisamente per tutto il weekend appena cominciato. Fino a domenica 4 dicembre non funzionerà il numero INPS se si proverà a contattare proprio gli operatori al numero 803 164 già indicato da numero fisso ma anche lo 06 164 164 per chi adopera uno smartphone. Da lunedì 5 dicembre tutto dovrebbe tornare alla normalità o meglio, il servizio offerto dovrebbe addirittura migliorare, grazie sia all’internalizzazione del contact center ma pure per il numero di ben 5000 operatori assunti per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Visto che il numero INPS 803 164 non funziona e non funzionerà ancora per un paio di giorni, i cittadini in cerca di supporto non verranno di certo lasciati senza supporto. Sempre l’ente previdenziale ha fornito la lista completa degli uffici provinciali che in questi giorni saranno attivi per rispondere alle eventuali richieste e dubbi degli utenti. L’elenco puntuale delle sedi locali è presente a questo collegamento. Per ogni provincia possono essere indicati anche più recapiti, relativi a diverse sedi disponibili.

Come giù detto, l’internalizzazione del contact center dovrebbe concludersi nella serata di domenica. già dalle prime ore di lunedì 5 dicembre, il centralino ora inattivo dovrebbe tornare operativo in automatico, senza alcun problema e ulteriori comunicazioni dell’ente. Eventuali anomalie non mancheranno di essere sottolineate, nel caso si presentino.

