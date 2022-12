Il Samsung Galaxy S10 5G, come i Galaxy S10e, S10 e S10+, ha un programma di aggiornamento trimestrale e, ad eccezione dell’S10 Lite, nessuno di questi telefoni è idoneo per l’aggiornamento ad Android 13. Questo significa che i dispositivi riceveranno solo aggiornamenti minori incentrati sulla sicurezza: i proprietari del Samsung Galaxy S10 5G possono aspettarsi qualcosa in più, visto che è stato adesso rilasciato un nuovo upgrade minore per il dispositivo. Come riportato da “SamMobile“, il telefono ha accolto un aggiornamento del firmware con la versione software G977BXXUDHVK1 in alcune parti d’Europa ed altri mercati dovrebbero seguire l’esempio nei prossimi giorni. Tuttavia, non aspettatevi che questo particolare aggiornamento venga rilasciato in tutti i Paesi.

Il Samsung Galaxy S10 5G riceve aggiornamenti di sicurezza trimestrali, quindi c’è una buona probabilità che il colosso di Seul salti l’aggiornamento del telefono in alcuni mercati questo mese e rilasci un aggiornamento più recente in quei Paesi in seguito. La release in fase di lancio ora include la patch di sicurezza di novembre 2022. In base alla versione del firmware, sono incluse anche alcune altre modifiche. Sfortunatamente, non abbiamo un log delle modifiche, quindi non sappiamo quali potrebbero essere le novità effettive, ma vi terremo aggiornati.

Come accennato in precedenza, gli utenti di altri mercati potrebbero ottenere un firmware più recente in futuro: non c’è modo di esserne sicuri. Ad ogni modo, ricordate sempre di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica resida della batteria è superiore al 50% ed anche di effettuare un backup dei dati prima di dare via libera all’aggiornamento, qualunque esso sia. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

