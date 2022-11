Il colosso di Seul sta cominciando la settimana alla grande: mentre l’azienda asiatica continua ad espandere la disponibilità di Android 13 su più dispositivi, Samsung il Galaxy S10 Lite si è appena aggiunto all’elenco di telefoni e tablet con la One UI 5.0 (sarà l’unico modello di Galaxy S10 a ricevere l’aggiornamento ad Android 13). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade alla One UI 5.0 è ora disponibile per device in Spagna con versione firmware G770FXXU6HVK5. Il pacchetto include anche la patch di sicurezza di novembre 2022, anche se quest’ultima era già disponibile per il telefono dall’inizio del mese.

Gli utenti del Samsung Galaxy S10 Lite adesso potranno beneficiare di un’interfaccia utente leggermente rielaborata, di opzioni di personalizzazione più ricche per la schermata di blocco, di alcune modifiche all’app Impostazioni e di migliori prestazioni dell’interfaccia utente. I proprietari del device dovrebbero essere in grado di scaricare l’aggiornamento alla One UI 5.0 aprendo l’app Impostazioni, raggiungendo la voce “Info sul telefono” e da lì cliccando su “Aggiornamento software” e poi “Scarica e installa“.

Sfortunatamente per il resto della serie dei Samsung Galaxy S10, il modello Samsung Galaxy 10 Lite rimarrà l’unico a godere della One UI 5.0. Il dispositivo è stato rilasciato quasi un anno dopo i modelli di punta ed al momento del lancio utilizzava Android 10 anziché Android 9. Ciò rende lo smartphone idoneo per Android 13, mentre il resto della serie resterà con Android 12. Tuttavia, questo è l’ultimo importante aggiornamento del firmware che il colosso di Seul ha in serbo per il Samsung Galaxy S10 Lite. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

