PostePay sta collaborando con Mastercard allo scopo di digitalizzare ulteriormente i pagamenti con il lancio della funzione ‘Request to Pay‘ (meglio nota anche come ‘RTP’), che consentirà di richiedere un pagamento digitale in presa diretta. Il venditore di un qualsiasi bene o servizio inoltrerà al device del cliente una richiesta di pagamento in diretta live: il cliente potrà decidere se accettarla o rifiutarla (nel caso si sia trattato di un errore, come alcune volte può accadere), direttamente dal proprio conto.

Poste Italiane crede molto in questa soluzione, che potrà essere applicata in svariati settori di business e circostanze di utilizzo (basta solo usare l’immaginazione per capire l’utilità della funzione che PostePay e Mastecard stanno cercando di mettere in piedi): dai pagamenti online a quelli frequenti di fatture o utenze, dal saldo dei tributi fino allo scambio di soldi tra persone (come potete vedere, le operazioni da poter compiere sono veramente tante, avrete solo l’imbarazzo della scelta se deciderete di avvalervi del servizio). La collaborazione tra PostePay e Mastercard si propone di offrire soluzioni di digitalizzazione più efficienti per le richieste di pagamento in tempo reale, così da semplificarne la gestione, che altrimenti può diventare troppo laboriosa.

Gli acquirenti avranno a disposizione un unico accesso per la visualizzazione e l’esecuzione dei pagamenti effettuati, potendo disporre di una cronologia a reti unificate di tutte le spese sostenute. Un servizio simile viene offerto da Satispay, che sicuramente conoscerete. Sarebbe interessante vedere fare la stessa cosa a PostePay, servizio anch’esso molto utilizzato (se siete finiti qui è perché lo conoscete bene anche voi). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com