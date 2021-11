Un dicembre con Alberto Angela in tv e non solo. Il conduttore e divulgatore scientifico torna su Rai1 per le feste natalizie per regalare ai suoi telespettatori uno speciale e partire, poi, con la nuova edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori. Procediamo con ordine.

Il format Stanotte a… si è rivelato un gran successo di pubblico nelle passate edizioni. Perciò Alberto Angela in tv torna con uno speciale dedicato alla città di Napoli, che andrà in onda la notte di Natale, quindi il 25 dicembre. Stando ai primi dettagli, svelati da VesuvioLive.it, la puntata porterà gli spettatori nel cuore del Rione Sanità, un luogo poco conosciuto per le sue meraviglie, e spesso oggetto di pregiudizi.

Ci addentreremo, inoltre, nei vicoli di Napoli, tra il Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, e la magnifica Certosa di San Martino. Spazio anche al tesoro di San Gennaro e il Cristo Velato, per concludere presepi di via San Gregorio Armeno. Successivamente, il divulgatore, accompagnato dall’immancabile Giancarlo Giannini che per l’occasione vestirà i panni di Carlo di Borbone; insieme a loro scopriremo i segreti del Re che nel Settecento forgiò la città.

Martedì 28 dicembre dovrebbe tornare Meraviglie con la nuova edizione, un viaggio che proseguirà per quattro serate fino al 18 gennaio 2022. Non si conoscono ancora i luoghi che Alberto Angela visiterà nel corso delle puntate.

Le novità non finiscono qui. Meraviglie lascerà poi il posto al martedì sera, dal 25 gennaio, alla nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta. Anche in questo caso non sappiamo ancora i dettagli degli argomenti affrontati, né il numero delle puntate.

Attendiamo ulteriori conferme dai palinsesti Rai di fine dicembre e inizio gennaio, ma per ora è assicurato il ritorno di Alberto Angela in tv il prossimo anno.

Continua a leggere su optimagazine.com.