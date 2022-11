Non manca oramai molto all’uscita di iOS 16.2 ed un segnale in questa specifica direzione ci è stato fornito proprio nelle ultime ore. Gli sviluppatori Apple non hanno rilasciato una vera e propria nuova beta per i tester, semmai un pacchetto denominato Security Response pure da non prendere sottogamba ma di cui è necessario specificare il significato e dunque il senso.

Era già accaduto la settimana scorsa ma ora la formula si ripete: l’aggiornamento Security Response di iOS 16.2 siglato con la lettera (b) segue quello che naturalmente ha l’etichetta (a) di qualche giorno fa. Si tratterebbe dunque di un firmware integrativo e allo stesso tempo importante: il relativo scopo sarebbe quello di garantire la massima sicurezza da vulnerabilità sui dispositivi supportati. L’operazione di aggiornamento non porta con se delle novità in termini di funzioni, semmai solo l’eventuale correzione di minacce e bug.

Il nuovo aggiornamento Security Response di iOS 16.2 ha di certo la valenza di pacchetto propedeutico al futuro rilascio definitivo del firmware ancora in beta dopo settimane. Gli sviluppatori hanno pensato allo speciale firmware per sincerarsi che tutto sia poi pronto all’adeguamento software con delle importanti novità e anche la correzione di problemi vari, pure ancora non risolti dal primo lancio di iOS 16. Tra le correzioni ci saranno ad esempio dei miglioramenti per non permettere le chiamate accidentali attraverso la funzione SOS. Per quanto riguarda gli iPad e dunque la versione software corrispondente iPadOS 16.2, occhi puntati sulla funzione StageManager per il supporto del display esterno per otto app contemporaneamente.

Chiarite le ultime mosse di Apple, è il caso di concentrarsi sui tempi necessari proprio per il rilascio dell’aggiornamento iOS 16.2 per tutti. L’adeguamento software dovrebbe essere oramai non molto distante. Si punta alla metà di dicembre per toccare con mano il via alla distribuzione del firmware.

Continua a leggere su optimagazine.com