Ufficiale: il 2023 sarà l’anno dei Blur in Italia con un’unica data che porterà nel Belpaese la reunion della band britannica guidata da Damon Albarn. Il concerto si terrà nel contesto del Lucca Summer Festival.

I Blur in Italia nel 2023

Il concerto dei Blur in Italia si terrà in occasione del Lucca Summer Festival presso l’area di fianco le Mura Storiche. La band di Damon Albarn sbarcherà nel capoluogo toscano sabato 22 luglio 2023. I biglietti saranno disponibili in pre-sale eclusiva su Virgin Radio dalle ore 11 di mercoledì 30 novembre fino alle 23:59 di giovedì 1 dicembre.

La prevendita generale partirà dalle ore 11 di venerdì 2 dicembre nelle seguenti soluzioni:

Settore Pit Area Posto In piedi €. 69,00 + prev.

Posto In Piedi €. 52,00 + prev.

Gradinata Laterale A €. 120 + prev.

Gradinata Laterale B €. 78,00 + prev.

Con la data dei Blur in Italia nel 2023 si arricchisce il calendario del Lucca Summer Festival dopo i nomi già annunciati di Celine Dion il 15 luglio, degli OneRepublic il giorno 16 e dei Simply Red il giorno 1° luglio. Il 21 luglio sarà il turno di Checco Zalone che salirà sul palco con il suo show Amore + Iva.

La reunion dei Blur

Il 2023 è anche l’anno della tanto attesa reunion dei Blur, tra i più grandi esponenti del brit-pop degli anni ’90 grazie a brani entrati nella storia come Song 2, Parklife, The Universal e Tender.

Nel mese di ottobre la band ha annunciato il concerto-evento al Wembley Stadium programmato per l’8 luglio 2023. A causa del sold out, i Blur si esibiranno nella stessa location anche il 9 luglio 2023. Il 24 giugno 2023, inoltre, la band britannica si esibirà al Malahide Castle di Dublino.

A proposito della reunion, Damon Albarn ha dichiarato: “Adoriamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di farlo di nuovo“.

