Slitta al 2023 il concerto di Céline Dion a Lucca. Lo comunica l’artista di My Heart Will Go On in un video postato sui social nel quale annuncia la riprogrammazione di tutte le date del Courage World Tour.

Céline Dion a Lucca

Céline Dion era attesa al Lucca Summer Festival inizialmente per il 25 luglio 2020. La data aveva subito un primo slittamento al 17 luglio 2021. entrambe tappe italiane del tour promozionale dell’album Courage, l’ultimo disco in studio in lingua inglese pubblicato nel 2019. La persistenza della pandemia del Covid-19, delle misure restrittive e dell’emergenza sanitaria ha portato gli organizzatori a riprogrammare tutte le date del tour.

La nuova data del concerto di Céline Dion a Lucca è fissata per il 15 luglio 2023. Tutti i biglietti acquistati per gli eventi del 2020 e del 2021 resteranno validi. I biglietti per la nuova data di Céline Dion a Lucca sono ancora disponibili nelle seguenti soluzioni:

Platea Gold – € 253,00

Platea Numerata – € 172,50

Platea Visibilità Ridotta – € 172,50

Tribuna Laterale Numerata – € 172,50

2 Platea Numerata – € 149,50

2 Platea Visibilità Ridotta – € 149,50

Pedana Laterale in Piedi – € 98,90

Posto in Piedi – € 69,00

Diamond VIP Package, Platea Gold – € 749,00

Ruby VIP Package, Platea Gold – € 549,00

Emerald VIP Package, Platea Gold – € 525,00

Sapphire VIP Package, Platea Numerata – € 399,00

Opal VIP Package, Platea Numerata – € 325,00

VIP LSF Experience Package – € 400,00

Il messaggio per i fan

“Non vediamo l’ora di rivedervi“, dichiara la cantautrice di Charlemagne. Ecco il suo messaggio completo:

“Non vedevo l’ora di rivedervi tutti in Europa questa estate però sfortunatamente a causa della situazione globale le cose continuano ad essere rinviate. Però non disperate, siamo felici di poter recuperare questi show nel 2023 e non vediamo l’ora di rivedervi finalmente. 2023 arriviamo!”.

L’ultimo concerto di Céline Dion in Italia risale al 3 luglio 2008, quando si esibì al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in occasione del Taking Chances World Tour con il quale portò sul palco il disco Taking Chances (2007). A questo giro ben 8 date del Courage World Tour slittano al 2023: oltre all’Italia ci sono anche Israele (Tel Aviv), Svizzera (Nyon), Romania (Bucarest) e Francia (Carhaix).

Nell’ultimo disco in lingua inglese è presente anche una collaborazione con David Guetta nella traccia Lying Down alla quale ha partecipato anche Sia. Come per tanti altri artisti, il concerto di Céline Dion a Lucca dovrà attendere un miglioramento della situazione globale della pandemia, una piaga che ha letteralmente messo in ginocchio l’intero settore dello spettacolo con la chiusura dei concerti per evitare gli assembramenti tra il pubblico e scongiurare i contagi.