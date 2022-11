Sì, ci sarà una reunion dei Blur dopo 8 anni dall’ultima esibizione nel 2015. Non è un’indiscrezione né un rumor in attesa di conferma: la band di Damon Albarn lo ha annunciato sui social e ha comunicato la data ufficiale.

Tutto sulla reunion dei Blur nel 2023

La reunion dei Blur si terrà allo stadio Wembley di Londra l’8 luglio 2023. A supportare la band britannica ci saranno Slowthai, Self Esteem e Jockstrap. Non è ancora dato conoscere la scaletta dei brani, ma si può facilmente intuire che Damon Albarn e soci riporteranno sul palco i più grandi successi da Song 2 a Coffee & TV, da Parklife a The Universal.

I biglietti per assistere alla reunion dei Blur saranno disponibili dalle ore 11 (ora italiana) di venerdì 18 novembre sul circuito TicketMaster.

A proposito del ritorno sul palco, Damon Albarn non nasconde l’entusiasmo: “Adoriamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di farlo di nuovo”. Anche il chitarrista Graham Coxon non vede l’ora di riunirsi con i suoi ex compagni di band:

“Non vedo l’ora di suonare di nuovo con i miei fratelli Blur e rivisitare tutte quelle grandi canzoni. Gli spettacoli dal vivo dei Blur per me sono sempre fantastici: una bella chitarra e un amplificatore accesi e un sacco di facce sorridenti”.

Per il bassista Alex James i Blur sono ancora la band che si esercita in una stanzetta, ma l’8 luglio 2023 quella stanzetta sarà lo stadio di Wembley. Entusiasmo anche dal batterista Dave Rowntree: “Dopo il caos degli ultimi anni, è fantastico tornare a suonare insieme alcune canzoni in una giornata d’estate a Londra”.

L’ultima volta dei Blur dal vivo

Di fatto, i Blur non si sono mai sciolti ma ogni elemento ha preso parte ad altri progetti. È noto, per esempio, che Damon Albarn fa parte dei Gorillaz e ha recentemente pubblicato un disco solista.

L’ultima volta dei Blur dal vivo è stata il 29 novembre 2015 quando scesero dal palco dopo l’ultima data del tour promozionale del disco The Magic Whip.

Continua a leggere su optimagazine.com