Con i Simply Red in Italia nel 2023 il tour europeo della band britannica passa anche per il Belpaese. L’evento più atteso è quello del Lucca Summer Festival con un concerto in piazza Napoleone. Quello della band di Mick Hucknall è il secondo nome internazionale aggiunto al calendario dopo gli OneRepublic.

I Simply Red in Italia nel 2023: tutte le date

Di seguito il calendario completo dei concerti dei Simply Red in Italia nell’estate 2023:

27 giugno – TRANI, piazza Duomo

28 giugno – MACERATA, Arena Sferisterio

01 luglio – LUCCA, piazza Napoleone

03 luglio – NICHELINO, Palazzina di Caccia di Stupinigi

Le date italiane dei Simply Red si unisce alle 29 date europee del tour della band del 2023 che toccherà 11 Paesi. I biglietti in prevendita saranno disponibili a breve.

A proposito del tour europeo, il frontman Mick Hucknall ha riferito:

“Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è tutto incentrato sul groove. Get on down! Voglio che si divertano a suonare, che la folla si alzi e si muova e che tutti ci mettano il cuore. Si tratta di catturare il ritmo”.

L’ultimo album dei Simply Red

L’ultimo album in studio dei Simply Red è Blue Eyed Soul (2019) che la critica ha definito “uno dei lavori più riusciti degli ultimi 20 anni”.

Da Blue Eyed Soul i Simply Red hanno lanciato i singoli Thinking Of You e Sweet Child, prime due tracce del disco. Durante i concerti dei Simply Red in Italia il pubblico potrà ascoltare dal vivo tutti i grandi classici della band britannica, attiva dal 1984 e oggi sul palco con una linfa nuova che è tutta nell’ultimo disco: “Ho voglia di divertirmi”, ha detto Hucknall dopo l’ultima release.

