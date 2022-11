Asciugate le lacrime versate per la fine di TWD perché adesso è arrivato il momento di concentrarsi sui suoi spin-off e, in particolare, su The Walking Dead: Dead City, lo spin-off dedicato ai neo alleati Maggie e Negan. Il finale della serie madre ha posto fine allo scontro tra i nemici diventati alleati Maggie e Negan dopo che quest’ultimo si è scusato per aver ucciso Glenn anni prima. Maggie, dal canto suo, adesso gli è grata per aver salvato suo figlio ma, nello stesso tempo, sa bene che non potrà mai perdonarlo anche se ci sta provando “Perché non vuole più odiarlo”.

Dopo che Maggie ha detto che Negan e sua moglie incinta Annie erano i benvenuti a rimanere al Commonwealth, un salto temporale di un anno ha rivelato che Negan si è lasciato alle spalle le comunità. Quando vedremo Maggie e Negan in The Walking Dead: Dead City, saranno passati altri due anni e questo significa che saremo già tre anni avanti gli eventi che hanno messo fine alla loro diatriba, come sarà cambiato l’ex leader dei Salvatori?

Ecco il primo promo della serie:

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il suo interprete, Jeffrey Dean Morgan, che ha spiegato: “Sono preoccupato per qualsiasi cosa accada in questi due anni lontano dal nostro gruppo, cosa diventerà e chi diventerà… Penso che ci sia una buona possibilità che non sarà più quel ragazzo perché lui si adatta a ciò che lo circonda e le cose si fanno fottutamente difficili. Tornerà ad alcune vecchie abitudini“.

in The Walking Dead: Dead City Maggie e Negan si ritroveranno a New York anche se ancora non sappiamo perché, quello che è certo è che i due protagonisti dovranno trovare il modo di lavorare insieme mentre attraversano la Grande Mela in preda a nuovi sopravvissuti, terre sconosciute e vaganti. La sinossi della serie recita: “Viaggiare in una Manhattan post-apocalittica molto tempo fa tagliata fuori dalla terraferma, una città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno fatto di New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore”.

The Walking Dead: Dead City debutterà nell’aprile 2023 su AMC e AMC+.