Rick Grimes nel finale di The Walking Dead? Le ore scorrono via veloci e finalmente anche in Italia, in molti, hanno avuto modo di vedere il finale di stagione e di serie scoprendo anche che in alcuni momenti si sono gettate le basi per il futuro del franchise famoso in tutto il mondo. L’episodio finale di domenica di The Walking Dead si conclude con una risposta alla domanda che affligge i fan da anni: Rick Grimes tornerà? Al Comic-Con di San Diego a luglio, Andrew Lincoln e Danai Gurira hanno annunciato che si sarebbero riuniti per lo spin-off di Rick & Michonne, in onda nel 2023, ed è stata proprio una lettera che ha chiuso la serie e ha lanciato il futuro.

ATTENZIONE SPOILER!

Nell’episodio finale dal titolo “Riposa in pace”, negli ultimi cinque minuti, troviamo Rick e Michonne separati dal tempo e dalla distanza, ognuno dei quali scrive lettere ai suoi amici e familiari con una voce fuori campo: “Penso sempre ai morti. E ai vivi che ho perso”, con tanto di montaggio di volti dei morti nella serie: Carl, Lori, Shane, Dale, T-Dog. Hershel, Glenn, e dei vivi: Daryl, Carol, Maggie.

Dall’altro lato, Michonne scrive ai suoi figli ammettendo di averli contattati con la radio pur sapendo che la radio è ormai lontana e loro non possono sentirla. I due sanno bene di essere connessi con i loro cari e dopo una narrazione che continua ad alternare le loro parole, il loro discorso si intreccia ma senza molto altro, in realtà Michonne e Rick non son insieme nello stesso posto e una serie di indizi rivelano anche che il tempo è diverso.

Gli effetti personali di Rick suggeriscono che adesso sia un lavoratore presso una Civic Republic Cull Facility, centri di decontaminazione di massa per la pulizia dei camminatori visti nello spin-off della serie The Walking Dead: World Beyond. Sulla riva del fiume, Rick cammina a piedi nudi tra i vaganti, piega il biglietto scritto a mano, lo nasconde in una bottiglia di vetro e lo getta nell’acqua quando il ronzio delle pale dell’elicottero attirano la sua attenzione, qualcuno lo sta portando via.

Rick si trova al largo di una Filadelfia post-apocalittica, in Pennsylvania: sede della Repubblica Civica. Michonne dovrà cercarlo e trovarlo nello spin-off già annunciato?