C’è in circolazione un nuovo SMS BPER truffaldino che nulla ha a che fare con il noto istituto bancario. Un messaggio allarmante sta raggiungendo un gran numero di italiani, a dire la verità, anche coloro che non hanno nulla a che fare proprio con il gruppo finanziario. Questi ultimi potrebbero dunque non credere alla nota ma altri, realmente possessori di un conto BPER, rischiano davvero di cadere nella trappola a loro destinata.

Non è la prima volta che accade, ma lo specifico SMS BPER di questo mese di novembre 2022 si differenzia dai precedenti per il riferimento ad un accesso anomalo effettuato dal conto della vittima dalla città di Lugano. Il modo in cui si presenta il messaggio, senza errori e apparentemente con mittente del gruppo bancario, farebbe davvero pensare di essere al cospetto di una nota ufficiale. Invece non è così: semmai la comunicazione è stata scritta e diffusa da hacker con l’intenzione di carpire i dati personali dei profili home banking delle persone.

In pratica il pericolo della nuova nota truffaldina risiede, ancora una volta, nel collegamento che lo contiene. Questo non rimanda naturalmente al vero sito BPER ma ad un suo clone. Immettendo i propri dati di accesso nel form di login, ecco ch questi ultimi vengono immediatamente messi nelle mani dei truffatori. La trappola si conclude nel momento in cui i dati personali vengono poi utilizzati in un secondo momento per effettuare operazioni non autorizzate, persino ammanchi di importanti somme di denaro.

Meglio non dare alcun peso all’attuale SMS BPER, come altri simili o identici che potrebbero arrivare in futuro. Il rischio che si corre non è assolutamente banale: l’istituto bancario poi non comunicherà mai eventuali accessi anomali al proprio conto attraverso un semplice messaggio. Semmai, nel dubbio, potrebbe essere utile contattare la propria banca e verificare lo stato delle proprie finanze senza il minimo rischio di incappare in qualche trappola.

