Tulsa King 2 ci sarà? Nonostante l’ottimo responso dopo appena due episodi, Sylvester Stallone non è sicuro di tornare per un potenziale ciclo di nuovi episodi.

Uscita il 13 novembre, la nuova serie Paramount+ segue la star di Rocky nei panni di un capo della mafia che, dopo aver scontato 25 anni di prigione, viene inviato nel posto più improbabile – Tulsa, Oklahoma – per costruire da zero un’impresa criminale completamente nuova. Creato da Taylor Sheridan (ideatore di Yellowstone) e con Terence Winter (I Soprano) come showrunner, Tulsa King ha sicuramente un brillante futuro davanti a sé. Tuttavia, non è chiaro se il suo protagonista, Stallone, sia impegnata a lungo termine.

Durante una recente intervista con Variety, l’attore americano ha espresso qualche dubbio sul ritorno per un possibile Tulsa King 2, che ancora non è stato ufficialmente rinnovato da Paramount+.

Con Tulsa King, Stallone è per la prima volta protagonista di una serie tv ed è rimasto sorpreso dal tempo che un progetto televisivo richiede rispetto alla realizzazione di film. Per questo motivo, si è detto non è sicuro di volersi impegnare in più stagioni:

“È un lavoro più che duro. Non posso credere che alcune persone lo abbiano fatto per quattro, cinque o sei stagioni. È brutale, rispetto al cinema”, ha dichiarato Stallone.

“Non dirò mai più “Questa è una ripresa difficile” per un lungometraggio. Fare un film è una vacanza rispetto a questo! Lo è davvero…” e poi ha scherzato sulla possibilità di girare Tulsa King a casa sua: “Posso? Da me a Palm Beach? Sarebbe bello. Ne ho parlato con mia moglie. Se lei viene con i bambini sul set a farmi visita, forse.”

Tornando serio ha comunque concluso che recitare in Tulsa King “è una decisione importante” su cui deve ponderare.

Continua a leggere su optimagazine.com.