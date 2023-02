Sylvester Stallone è l’uomo di punta per Paramount+. Dopo lo straordinario successo di Tulsa King, che visti i numeri è stato già rinnovato per la seconda stagione, l’iconico volto di Rocky e Rambo sarà il protagonista di un reality show nello stile di Keeping Up With the Kardashians e The Osbournes.

MTV Entertainment Studios e lo streamer manderanno in onda The Family Stallone, una docu-serie di otto episodi che seguirà la vita quotidiana della famiglia del divo americano, sua moglie Jennifer Flavin Stallone, e le loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Lo spettacolo, che sarà presentato in anteprima su Paramount+ in primavera, è il secondo progetto di Sylvester Stallone sul servizio di streaming.

Un teaser trailer di The Family Stallone andrà in onda come parte dello spot del Super Bowl “Stallone Face” della Paramount, che vi mostriamo in fondo all’articolo, che vede l’attore di Tulsa King insieme alle sue tre figlie.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Stallone ha affermato che il suo desiderio di trascorrere più tempo con i suoi figli è “uno dei motivi per cui volevo fare il reality show per il quale ho preso un sacco di dollaroni”.

“Pensavo che [il reality show] sarebbe stato l’ultimo progetto”, ha detto. “Questa è un’opportunità in cui sarò con le mie figlie in una condizione lavorativa in cui loro potranno vedermi in azione e io le vedrò in azione. Quello che vedrete è la vera vita. Questa è una grande opportunità. Per me non è un modo per far soldi”.

Alla domanda se la sua separazione pubblica dalla Flavin – e la loro successiva riconciliazione alla fine dell’anno scorso – avrebbe avuto un ruolo nel reality show, Stallone ha detto: “Certo che fa parte dello spettacolo.”

Non è chiaro se The Stallone Family sarà visibile anche in Italia nel catalogo di Paramount+.

