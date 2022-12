Tulsa King 2 ci sarà: Paramount+ ha rinnovato la serie tv con Sylvester Stallone dopo soli tre episodi. Le ragioni dietro l’annuncio stanno nel record di visualizzazioni registrati sulla piattaforma: lo show crime, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, ha attirato 3,7 milioni di spettatori in totale.

Il creatore della serie Taylor Sheridan (Yellowstone) è il produttore esecutivo insieme a Terence Winter, che funge da showrunner e sceneggiatore. Gli altri produttori sono lo stesso Stallone, insieme a David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood.

“Tulsa King è la serie tv dell’anno, superando in numeri molte altre, tra cui House of the Dragon“, osserva Chris McCarthy, Presidente/CEO, Paramount Media Networks e MTV Entertainment Studios. “E su Paramount+, ha infranto i record, motivo per cui abbiamo immediatamente dato il via libera alla seconda stagione”.

Tanya Giles, Chief Programming Officer, Paramount Streaming, ha aggiunto: “Con la combinazione dell’incomparabile Sylvester Stallone e la svolta cupamente comica di Taylor Sheridan sull’amato genere mafioso, abbiamo trovato il nostro ultimo successo in Tulsa King . La premiere della serie su Paramount+ ha contribuito a creare un record alimentato dalla nostra capacità unica, come Paramount Global, di attingere all’incredibile pubblico di Yellowstone”.

Tulsa King sarà disponibile sul catalogo di Paramount+ Italia dal 25 dicembre, e ogni settimana sarà pubblicato un nuovo episodio.

Proprio qualche settimana fa, Stallone si diceva incerto se tornare o meno per una seconda stagione: “È un lavoro più che duro. Non posso credere che alcune persone lo abbiano fatto per quattro, cinque o sei stagioni. È brutale, rispetto al cinema”, ha dichiarato. “Non dirò mai più “Questa è una ripresa difficile” per un lungometraggio. Fare un film è una vacanza rispetto a questo! Lo è davvero…” e poi ha scherzato sulla possibilità di girare Tulsa King a casa sua: “Posso? Da me a Palm Beach? Sarebbe bello. Ne ho parlato con mia moglie. Se lei viene con i bambini sul set a farmi visita, forse.”

