La serie tv Tulsa King si avvicina al debutto e c’è molto attesa, visto il suo protagonista, Sylvester Stallone. L’attore è diventato un’icona grazie ai ruoli del pugile Rocky Balboa e del soldato reduce dal Vietnam John Rambo.

In Tulsa King, invece, lo vedremo in una veste inedita, quella del magnate della mafia Dwight Manfredi, detto “Il Generale”. Dopo essere uscito di prigione dopo aver scontato una pena di 25 anni, Dwight riceve dal suo capo l’ordine di aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Tuttavia, inizia a sospettare che la sua famiglia mafiosa non abbia in realtà a cuore i suoi interessi.

Lo showrunner della serie tv Tulsa King, Terence Winter, ha spiegato all’Hollywood Reporter che attraverso il protagonista, il pubblico esplorerà diversi lati di Stallone che finora non aveva mai visto: “Sono davvero entusiasta che le persone vedano quanto diventa divertente, affascinante ed emotivo. Ha avuto modo di fare cose in questo spettacolo che non ha mai fatto.”

Dopo il cult I Soprano, Winter è tornato a raccontare il genere del mafia drama. “Nel concept originale, Dwight era un delinquente”, ha spiegato Stallone. “Un ragazzo tosto e dal braccio forte. Il suo nome era Tony o Sal, quel genere di cose. Poi abbiamo iniziato ad aggiungere cose come: come creiamo del sentimentalismo in quel personaggio? Riguarda il suo viaggio personale. Come nessuno lo riconosca o lo prenda sul serio. Si tratta di orgoglio, speranza, questo genere di cose”.

Sheridan è anche produttore esecutivo del progetto insieme a Winter e Stallone. Nel cast della serie anche Garrett Hedlund, Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella e Domenick Lombardozzi.

Tulsa King debutterà su Paramount+ il 13 novembre.

