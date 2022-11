Nonostante sia già stato annunciato, il momento in cui Cesare Cremonini duetta con Elisa nell’ultima data indoor del tour del cantautore bolognese diventa il gran finale a sorpresa. La cantautrice triestina ha condiviso un momento tutto inedito con il collega, incantando tutti i fortunati presenti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nella serata di giovedì 17 novembre.

Ciò che Cremonini è riuscito a mettere in atto durante il tour è un tripudio fiabesco di luci, suoni, scenografie e passione. La musica al centro, l’emozione protagonista. I numeri parlano chiaro: l’ex frontman dei Lùnapop ha calcato il palco di 7 stadi, ha tenuto un concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e ha ritrovato il suo pubblico in 13 date indoor.

La data di Imola diventerà anche un film-concerto che sarà trasmesso nelle sale il 10, l’11 e il 12 novembre 2022. Il cantautore bolognese ha accolto Elisa Toffoli sul palco del Mediolanum Forum. I due artisti hanno fatto sognare il pubblico in un duetto durante il quale hanno cantato Io E Anna (Logico, 2014) Poetica (Possibili Scenari, 2017) e Anche Fragile di Elisa, contenuta nel disco Diari Aperti (2017).

Sui social esplodono le testimonianze, con i fan dei due artisti che hanno pubblicato il momento in cui le due voci si sono unite di fronte al pubblico in delirio. Dall’altra parte, i fan che non hanno partecipato all’evento hanno ringraziato i più fortunati per aver condiviso il prezioso documento.

Lo stesso Cesare Cremonini ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla collega triestina, alla quale ha dedicato parole piene di stima e affetto:

“Adorata Elisa. Stasera chiudo un tour da sogno con te. Abbiamo preparato qualcosa di magico!”.

Elisa partirà tra pochi giorni con il tour nei teatri An Intimate Night con la prima data a Trieste il 1° dicembre 2022.

Non mi riprenderò mai da questa cosa.

Elisa Toffoli e Cesare Cremonini, anche fragile + Io e Anna pic.twitter.com/l2OTo2FmYH — ele (ComeSeiVeramente) (@aLittle0verZero) November 18, 2022

Direttamente da una stanza del paradiso

Elisa e Cesare Cremonini su "Poetica" 🤍 pic.twitter.com/OWramQ6CbP — sabrina (@asabrina__) November 17, 2022

Da Io e Anna ad Anche fragile: i brividi. Se questa sera era una prova per capire come funzionano le voci di Elisa e Cremonini insieme, io direi che è ampiamente superata. Aspetto un loro singolo perché sono i miei preferiti da sempre e per sempre #CremoniniLive2022 #INDOOR2022 pic.twitter.com/KEgJRYVpiG — Luisa (@lc_vittoria) November 18, 2022