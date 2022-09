Con il pubblico ancora in hangover dopo le date di Back To The Future Live, ecco annunciati i concerti di Elisa nei teatri. La cantautrice triestina sposa un nuovo format per presentare uno show più intimo, senza l’elettricità degli eventi estivi. An Intimate Night, questo il nome del nuovo tour di Elisa, sarà indoor e la voce dell’artista sarà accompagnata da pianoforte, chitarra e archi.

Concerti di Elisa nei teatri: il calendario completo

Di seguito il calendario completo dei concerti di Elisa nei teatri con lo show An Intimate Night:

01 dicembre 2022 TRIESTE – Teatro Rossetti

05 dicembre 2022 BOLOGNA – Europauditorium

08 dicembre 2022 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

16 dicembre 2022 TORINO – Auditorium Gianni Agnelli del Lingotto

21 dicembre 2022 FIRENZE – Teatro Verdi

28 dicembre 2022 ROMA – Auditorium Parco della Musica

03 gennaio 2023 CATANIA – Teatro Metropolitan

I biglietti per i concerti di Elisa nei teatri sono disponibili da oggi, mercoledì 28 settembre, in pre-sale in via esclusiva per gli iscritti al fan club. Per tutti gli altri utenti le prevendite inizieranno da domani, giovedì 29 settembre.

L’esperienza Back To The Future

Il 16 settembre è uscito il primo volume di Back To The Future Live, una raccolta delle migliori esibizioni raccolte durante il tour estivo della cantautrice triestina.

Back To The Future Live ha portato sul palco il nuovo album Ritorno Al Futuro/Back To The Future in un anno che si è rivelato particolarmente intenso per la voce di O Forse Sei Tu. Elisa, inoltre, si è fatta parte attiva per la sensibilizzazione sull’emergenza climatica e l’intero impianto organizzativo del tour era incentrato sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, anche nella scelta delle location.

Il calendario dei concerti di Elisa nei teatri potrebbe arricchirsi nelle prossime settimane con altre date e altre novità, oltre alla già impellente attesa per il secondo volume di Back To The Future Live.

