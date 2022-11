Cesare Cremonini al cinema con un concerto-evento che lo porterà sul grande schermo in tre date. Il cantautore bolognese è reduce di un anno vissuto al massimo sul palco, con concerti durante i quali ha potuto riabbracciare il suo pubblico per confermarsi come uno dei performer più influenti e profondi della scena italiana.

Cesare Cremonini al cinema

Cremonini Imola 2022 Live, come il titolo suggerisce, ripropone sul grande schermo lo show tenuto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 2 luglio al quale hanno assistito 75mila persone. Il film riporterà nelle sale tutta l’emozione di un tour di successo, con 450mila spettatori che hanno seguito Cesare Cremonini nei 7 concerti negli stadi, uno all’autodromo di Imola e ben 13 date nei palasport.

Lo show di Cesare Cremonini è fatto di poesia, musica, intimismo ed energia, e non mancano i momenti in cui il pubblico rivive l’emozione dei brani dei Lùnapop, rampa di lancio di un cantautore sempre più ispirato e immerso nel suo mondo.

Il film-concerto di Cesare Cremonini al cinema arriverà il 10, 11 e 12 dicembre e le prevendite apriranno il 24 novembre. L’elenco delle sale sarà presto disponibile sul sito di Nexo Digital.

L’album Cremonini Live Stadi 2022 + Imola

Il 28 ottobre è uscito Cremonini Live Stadi 2022 + Imola, che raccoglie le esibizioni del cantautore negli stadi e all’autodromo di Imola. La tracklist include anche la versione rivisitata di Stella Di Mare, l’immortale canzone di Lucio Dalla.

Il film concerto che porterà Cesare Cremonini al cinema è stato prodotto da Cremonini srl e distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Live Nation Italia e Radio Italia.

Cremonini Live Stadi 2022 + Imola, invece, è disponibile in digitale su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico.

