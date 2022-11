L’iPhone 15 è ben lontano dal suo lancio con gli iPhone 14 da poco commercializzati. Eppure, dei melafonini 2023, si fa già un gran parlare. Poi, se a proferire parole è il noto analista Kuo, è il caso di ascoltare in religioso silenzio quanto ha da dirci. L’analista, nelle ultime ore attraverso il suo account Twitter, ci ha fornito delle importanti indicazioni sull’adozione della porta USB-C sui prossimi melafonini, in luogo di quella lightning da sempre adottata da Apple.

La nuova scelta hardware, come sappiamo, nasce da un’imposizione dell’Unione Europea che ha intimato l’utilizzo di una tecnologia di ricarica condivisa per tutti i dispositivi elettronici, dunque sia per smartphone che per tablet di tutti i brand. Non è certo ancora che Apple faccia propria questa direttiva dal prossimo anno ma Kuo appunto non ha dubbi in proposito.

Anche se non ci sono particolari dubbi sulla scelta di optare per la porta USB-C per gli iPhone 15 di prossima generazione, ci sono dei distinguo da fare suggeriti dallo stesso Kuo. Per l’analista solo i due modelli di fascia alta iPhone 15 Pro e Pro Max supporteranno il trasferimento di dati cablato ad alta velocità, con tecnologia USB 3.2 o Thunderbolt 3. La specifica scelta rappresenterebbe il vero passo in avanti rispetto all’uso del cavo lightning proprietario Apple.

Cosa ne sarà invece degli iPhone 15 standard e iPhone 15 Plus? Sempre Kuo è convinto che per i modelli meno costosi sarà sempre previsto l’utilizzo della nuova porta ma solo con la tecnologia USB 2.0. In pratica le performance per il trasferimento dei dati non saranno dissimili da quelle dell’attuale porta lightning. Ancora una volta insomma, Apple dovrebbe perseguire la scelta di dotare solo gli esemplari più costosi di caratteristiche premium: una strategia di certo discutibile e che, come al solito, scontenterà molti.

Continua a leggere su optimagazine.com