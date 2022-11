Esce oggi 1899 su Netflix, la nuova serie tv dai creatori di Dark, Baran bo Odar e Jantje Friese, che portano al pubblico un altro avvincente mystery drama in otto episodi.

La serie tv 1899 è un mystery thriller che segue gli eventi strani ed enigmatici che avvengono su una nave di immigrati che va dall’Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa provenienza e nazionalità, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo alle porte, e per il loro futuro in una nuova terra. Tuttavia, quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto che era scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una svolta inaspettata.

Nel cast e personaggi di 1899 su Netflix: Emily Beecham è Maura Franklin, neurologa e una delle prime dottoresse nel Regno Unito, che viaggia da sola in America; Andreas Pietschmann è Eyk Larsen, il capitano della nave; Miguel Bernardeau è Ángel, un ricco spagnolo che viaggia con Ramiro; José Pimentão è Ramiro, un finto prete che viaggia con Ángel; Maciej Musiał è Olek, un fuochista polacco attratto da Ling Yi; Mathilde Ollivier è Clémence, una giovane donna dell’élite parigina, accompagnata dal suo nuovo marito Lucien; Jonas Bloquet è Lucien, un uomo di classe superiore di Parigi, appena sposato con Clémence; Isabella Wei + Ling Yi, una misteriosa giovane donna cinese, in viaggio con Yuk Je.

Gabby Wong è Yuk Je, una donna cinese di mezza età che viaggia con Ling Yi; Rosalie Craig è Virginia, una ricca donna britannica socievole; Alexandre Willaume è Anker, un religioso danese che va a New York con sua moglie Iben, suo figlio Krester e sua figlia Tove; Maria Erwolter è Iben, una religiosa danese in viaggio con il marito Anker, il figlio Krester e la figlia Tove; Lucas Lynggaard Tønnesen è Krester, un giovane danese con una misteriosa cicatrice sul volto; Clara Rosager è Tove, una giovane donna danese incinta in viaggio a New York con i suoi genitori e il fratello; Yann Gael è Jérôme, un clandestino francese; Fflyn Edwards è Elliot, un ragazzino a bordo della Kerberos; Isaak Dentler è Franz, il braccio destro del capitano Martin Greis-Rosenthal; Aneurin Barnard è Daniel, un uomo misterioso che sale a bordo del Kerberos; Anton Lesser è il padre di Maura.

