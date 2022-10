Netflix svela il trailer della serie tv 1899, che segna l’atteso ritorno dei creatori di Dark, il duo tedesco Baran bo Odar e Jantje Friese, sulla piattaforma di streaming. Con questa nuova clip, più estesa della precedente, possiamo avere uno sguardo più approfondito della storia.

La serie tv 1899 sarà distribuita su Netflix il 17 novembre, ed è uno dei progetti televisivi a più alto profilo dello streamer usciti dall’Europa; il suo debutto avviene dopo che la serie tedesca, L’Imperatrice, ha registrato visualizzazioni da record da parte degli abbonati di tutto il mondo.

La serie tv 1899 è un mystery thriller che segue gli eventi strani ed enigmatici che avvengono su una nave di immigrati che va dall’Europa a New York. I passeggeri, tutti di diversa provenienza e nazionalità, hanno in comune speranze e sogni per il nuovo secolo alle porte, e per il loro futuro in una nuova terra. Tuttavia, quando scoprono una seconda nave alla deriva in mare aperto che era scomparsa da mesi, il loro viaggio prende una svolta inaspettata .

Dal trailer rilasciato da Netflix non si capisce molto dalla trama, tranne che dobbiamo aspettarci colpi di scena. Nessuno dei personaggi è chi dice di essere: “Tutti indossano una maschera”. 1899 sarà composto da otto episodi.

Parlando in esclusiva con Deadline il mese scorso, Katja Hofem, vicepresidente della serie originale tedesca di Netflix Germania, ha affermato che 1899 è “l’esempio perfetto di come abbiamo consentito a brillanti creativi tedeschi di creare uno spettacolo all’avanguardia che non è mai stato visto prima”.

Di seguito il trailer della serie tv 1899 in lingua italiana:

Nell’insidiosa traversata del vasto oceano Atlantico, i passeggeri della nave Kerberos si trovano di fronte al più grosso mistero delle loro vite. Benvenuti a bordo di 1899, una nuova serie profondamente avvincente dagli ideatori di Dark.

