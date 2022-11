The Endgame – La Regina delle Rapine si conclude stasera, 16 novembre, su Sky Serie. Mercoledì in prima serata vanno in onda gli ultimi episodi della serie tv, che vede Morena Baccarin nei panni di una spietata criminale che viene catturata e portata in una località segreta a New York. E l’FBI non riesce a fermare il suo piano diabolico.

Si parte con l’episodio 1×09, di cui vi riportiamo la sinossi:

Elena suggerisce a Val un indizio e l’agente FBI comincia a seguire alcune tracce che la conducono a persone insospettabili.

A seguire, l’episodio 1×10, che è anche il finale di stagione:

Val mette insieme i pezzi dell’elaborato piano di Elena e giunge alla soluzione del rebus, tra agenti della Cia in incognito, camion dirottati e pericolose bambole.

Nel cast di The Endgame – La Regina delle Rapine: Morena Baccarin è Elena Federova; Ryan Michelle Bathe è l’agente speciale Val Tuner; Costa Ronin è Sergey Vodianov; Jordan Johnson-Hinds è l’agente speciale Anthony Flowers; Mark Damon Espinoza è Rogelio Real; Noah Bean è Jonathan Doak; e Kamal Bolden interpreta Owen Turner.

The Endgame – La Regina delle Rapine non avrà una seconda stagione: NBC ha infatti cancellato la serie tv lo scorso maggio a causa dei bassi ascolti, piuttosto deludenti date le aspettative della rete americana. Il primo episodio aveva totalizzato una media di 0,4 rating tra gli adulti di fascia di età compresa tra 18 e 49 anni e 3,6 milioni di spettatori totali.

Descritta come “un gioco a due ad alto rischio”, la serie segue Elena Federova (Baccarin), una trafficante internazionale di armi, nonché brillante mente criminale che, benché venga arrestata, riesce a orchestrare diverse rapine coordinate in banca in tutta New York City per uno scopo misterioso. Val Turner (Bathé) è l’agente dell’FBI che non si fermerà davanti a nulla pur di sventare il suo piano.

The Endgame – la Regina delle Rapine vi aspetta dalle 21:15 su Sky Serie.

