Creare sondaggi WhatsApp ora è possibile anche per chi possiede un dispositivo Android. L’interessante novità è giunta prima per dispositivi iOS in versione stabile e ora sempre più possessori di telefoni con sistema operativo Google possono beneficiare del plus nei gruppi come in chat singole. Di seguito, sono spiegati tutti i passaggi utili per procedere all’operazione con un paio di semplici mosse.

Per creare un sondaggio WhatsApp da uno smartphone con il sistema operativo Android si dovrà partire dall’icona della graffetta presente accanto alla barra di testo di una chat singola o di un gruppo. Fino a questo momento, grazie alla corrispondente schermata, era possibile allegare alla conversazione il numero di un contatto, una foto o un video, la propria posizione o anche una nota audio. Da questo momento in poi invece, dalle opzioni, è possibile anche selezionare la voce sondaggi.

Una volta scelta la voce sondaggi, ecco che comparirà la schermata utile alla creazione dell’indagine vera e propria. Si dovrà scrivere la domanda desiderata e tutte le opzioni di risposta preferite (fino ad un numero massimo di 12). Il gioco è fatto: basterà semplicemente inviare il modulo e questo comparirà all’interno della conversazione, alla portata del nostro singolo interlocutore o dei membri di un’intero gruppo.

Per essere precisi, va detto che le risposte alla singola domanda di uno dei sondaggi WhatsApp possono essere anche molteplici. In ogni momento, al termine della sezione dedicata, potrà essere selezionata la voce “Mostra risultati” per capire quanti utenti hanno risposto al quesito e esattamente in che modo, con le opzioni ordinate secondo la frequenza con la quale sono state preferite. Come già detto, la novità è in prima distribuzione sui telefoni Android, anche per chi non è un beta tester. Per chi ancora non visualizza la funzione, si tratterà di dover attendere ancora poco.

Continua a leggere su optimagazine.com