Quando finisce Una Vita? Da settimane ormai gli spettatori temono l’arrivo di questo momento ma, per chi non lo sapesse ancora, è proprio oggi che calerà il sipario sulla longeva soap spagnola. Dopo anni di onorato servizio, Una Vita chiuderà i battenti questo pomeriggio con l’ultima puntata in onda dalle 15.00 e fino alle 16.30 quando poi lascerà spazio ad una nuova puntata di Verissimo.

Gli abitanti di Acacias 38 daranno vita non solo ad una rocambolesca ultima puntata ma anche ad un atteso salto temporale fino ai giorni nostri. Gli autori della soap avranno modo di rivelare che non solo il nostro amato quartiere continuerà a vivere ma che lo farà con alcuni personaggi (che avranno il volto dei nostri protagonisti) legati a quelli che abbiamo conosciuto un secolo prima.

Ecco il promo dell’ultima puntata:

IL GRAN FINALE È VICINO!

DOMANI SUBITO DOPO #twittamibeautiful imperdibile finale di #unavita pic.twitter.com/MzHsk46hnm — Nicola (@nico_lai93) November 11, 2022

Ora che sappiamo quando finisce Una Vita, la domanda è un’altra: come finirà? Le anticipazioni rivelano che il nostro amato Felipe volterà le spalle a Genoveva ormai in punto di morte confermando di averla amata in passata ma di non essere disposto a perdonarla per quello che ha fatto. Il nostro avvocato sembra pronto a voltare pagina andando via con Dori per iniziare una nuova vita a Ginevra.

Nell’ultima puntata di Una Vita scopriremo anche che Cayetana è ancora viva e che Gabriela era sua complice e il tutto con una telefonata che giungerà a quest’ultima dopo la morte di Genoveva. Leonor tornerà a sorpresa nel quartiere pronta a rimanerci mentre Lolita vuole portare avanti la sua amicizia con Fidel con il benestare di suo suocero, cos’altro scopriremo in questo finale e come sarà rivedere tutti dopo il lungo salto temporale? Lo scopriremo oggi pomeriggio su Canale5 nell’ultima puntata della soap.