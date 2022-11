Il momento tanto temuto è arrivato. Una Vita va in pensione e dopo anni di onorato servizio, il pubblico dovrà dirgli addio. Chi segue la soap sa bene che in Patria il momento dell’addio è andato in scena già lo scorso anno e che per l’Italia sarebbe stata questione di giorni, ma quando andrà in onda l’ultima puntata di Una Vita su Canale5?

La celebre soap spagnola, che per anni ha raccontato le intricate vicende dei protagonisti di Acacias 38, chiuderà i battenti proprio sabato 12 novembre alle 15.15 quando andrà in scena per l’ultima volta. Il viaggio di Una Vita è iniziato nel 2015 ed è stato lungo ben 1484 episodi che prima in Spagna e poi in Italia hanno appassionato milioni di spettatori portando sullo schermo attori come Montserrat Alcoverro, Juan Gareda, Elena Gonzales, Rubén de Eguia, Sara Sierra e Jordi Coll, ma cosa succederà in questo gran finale?

Le prime anticipazioni sull’ultimo episodio di Una Vita parlano di una Genoveva in fin di vita che chiede conforto a Felipe ma ottenendo solo il suo mancato perdono. L’avvocato le volterà le spalle e andrà via per sempre senza però negare il sentimento che li ha legati in passato. Dopo la morte della donna arriverà il colpo di scena finale: Gabriela riceverà una telefonata da Cayetana, con la quale è stata sempre in combutta.

Pascual chiede a Hortensia di sposarlo mentre Leonor tornera sorpresa ad Acacias per informare la madre che si trasferirà lì con tutta la famiglia. Felipe annuncia a Dori che andrà a Ginevra con lei mentre Casilda entrerà in affari con Susana e Rosina. Lolita informerà Ramon che intende portare avanti l’amicizia con Fidel e il suocero le darà il proprio beneplacito.

L’ultima puntata di Una Vita sarà disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.