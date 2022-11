Accogliamo la nuova interfaccia Android Auto denominata Coolwalk. La soluzione era stata annunciata da Google nel corso dell’ultima conferenza Google I/O di maggio, ma ora la soluzione è in beta testing pubblico e diversi utenti potranno provarla.

Le novità

La prima cosa che salta all’occhio per la nuova interfaccia Android Auto è che la mappa di navigazione è spostata verso il lato del guidatore (le dimensioni di questa sezione poi possono essere modificate facilmente e a proprio piacimento). Al contrario, la sezione multimediale è a disposizione dal lato del passeggero per gestire tracce musicali, stazioni e altro ancora. Il dock garantisce una nuova esperienza d’uso con la possibilità di portare a schermo intero le applicazioni con un solo tocco. Ritornando al media player, questo presenta una nuovo look appunto, ancora più moderno e include suggerimenti utili sulla base delle preferenze e delle abitudini di fruizione degli utenti.

Chii può provare la nuova interfaccia Android Auto

Come specificato all’inizio di questo approfondimento, siamo al cospetto della nuova interfaccia Android Auto nella sua versione beta e non definitiva. Ne consegue che le novità possano essere testate non da tutti gli utenti, semmai solo da coloro che, in passato, hanno deciso di partecipare al relativo programma sperimentale di Google. In effetti, almeno per il momento, proprio il programma beta non è aperto e dunque chi vorrebbe dare la sua adesione non potrebbe neanche farlo. Restiamo tuttavia in attesa che qualcosa si sblocchi da questo punto di vista: non stupirebbe affatto la decisione di veder accogliere nuovi tester da parte di Mountain View nell’ottica di avere il maggior numero di feedback possibili per la sua soluzione software.

Data per scontata la beta Android Auto di cui si parla tanto in queste ore, non possiamo ipotizzare quali saranno i tempi di attesa per il rilascio della sua versione definitiva. Molto dipenderà dalla buona riuscita della versione di test, se sgombra completamente di errori e bug.

