Di recente, Google ha rilasciato la nuova versione di Android Auto 10.1 beta, giunta per correggere errori in Maps e aggiungere nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza quando si effettua un percorso stradale. Nella precedente versione 10.0, quando gli utenti utilizzavano Google Maps l’applicazione restava aperta quando si spegneva Android Auto. Si trattava indubbiamente di un bug che è stato corretto in questa nuova versione. Il bug di Google Maps è stato uno dei più fastidiosi che hanno interessato Android Auto, in quanto ha impedito di utilizzare correttamente l’app di navigazione. Molto probabilmente, era dovuto a un problema di compatibilità con alcune versioni di Android e alcuni modelli di auto. Ora, con la nuova versione Android Auto 10.1, questo problema dovrebbe essere stato risolto e Maps funzionare senza problemi.

L’altra novità che ha introdotto Android Auto 10.1 beta è la possibilità di scegliere il tipo di percorso che vogliamo seguire quando iniziamo una navigazione con Maps. Fino ad oggi, si poteva scegliere solo tra il percorso più veloce o più breve, ma con l’ultima versione possiamo anche selezionare altre opzioni come evitare pedaggi, autostrade o traghetti. Tale funzione era già disponibile nella versione web e mobile di Maps, ma adesso è giunta anche su Android Auto. Interessante sono anche le notifiche che, ora, saranno maggiormente integrate in Android Auto e si tratta di una novità in quanto gli utenti riceveranno una notifica per indicare che è in corso un percorso a pedaggio.

Google si sia concentrato sul rendere l’esperienza dell’utente ancora più fluida. Il precedente Android Auto 10 non aveva molti aggiornamenti significativi, ad eccezione di una nuova animazione per l’Assistente Google. Adesso il colosso di Mountain View sembra essere vicino al lancio completo di “Coolwalk“, la nuova interfaccia del software di infotainment Android Auto, che molti utenti hanno già ricevuto a gennaio in seguito all’annuncio. Uno dei cambiamenti più interessanti in Coolwalk sta nella possibilità di eseguire più app contemporaneamente. Se siete propensi a scaricare la versione stabile dell’app, potrete farlo dal Google Play Store.

