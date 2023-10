Android Auto sta ricevendo un nuovo aggiornamento con la versione 10.7, che permetterà agli utenti di utilizzare lo sfondo dello smartphone sullo schermo dell’auto. L’update, che adesso è in fase di distribuzione attraverso il canale di aggiornamento stabile, è disponibile per i dispositivi Android, ma la funzione di sfondo non è ancora abilitata. L’aggiornamento non presenta modifiche visibili, ma il codice rivela alcuni indizi su ciò che ci sarà in futuro ed uno di questi riguarda una nuova impostazione che consentirebbe agli utenti di utilizzare lo sfondo del proprio telefono in Android Auto, rendendo lo schermo dell’auto più personalizzato e coerente con l’aspetto dello smartphone.

Ad ogni modo, lo sfondo dovrebbe apparire solo nel menu delle impostazioni di Android Auto, dato che la visualizzazione della dashboard copre la maggior parte dello schermo. Altre caratteristiche suggerite nel codice consistono in alcune modifiche apportate alla batteria (probabilmente per i veicoli elettrici) ed altre al modo in cui le app possono richiedere il parcheggio del veicolo. In modo particolare, appare una nuova stringa che punta ad Android Auto che supporta lo sfondo del telefono sul display dell’auto. La nuova impostazione è descritta come: ‘Use phone’s wallpaper in Android Auto’ (usa lo sfondo del telefono in Android Auto). Tuttavia, questa opzione dovrebbe essere visibile nel menu delle impostazioni di Android Auto, ma, ad oggi, non pare sia ancora disponibile in beta.

Non è chiaro quando queste funzionalità saranno disponibili per gli utenti di Android Auto, ma, per adesso, è ancora possibile scegliere tra una varietà di sfondi offerti da Android Auto. Intanto, il sistema di infotainment di Google ha ampliato la sua selezione di sfondi alcuni anni fa, ma questa nuova opzione, per sincronizzare lo sfondo, lo porterebbe ad un nuovo livello.

Continua a leggere su optimagazine.com