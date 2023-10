Il famoso sistema di infotainment in-car Android Auto attualmente sta “soffrendo” di un grosso problema in quanto un bug sta causando la scomparsa della barra di navigazione dagli schermi delle auto. Di recente, alcuni utenti hanno segnalato che i pulsanti sulla barra di navigazione non funzionano correttamente, mentre altri hanno riscontrato che la barra di navigazione scompare del tutto. Tale problematica impedirebbe agli utenti di navigare nei menu e nelle loro app. Malgrado questa complicazione non abbia interessato un gran numero di utenti, i rapporti sui forum di Google e Reddit indicano che una parte degli utenti di Android Auto sta lottando a fronte di tale problema.

La barra di navigazione, solitamente situata nella parte inferiore dello schermo dell’auto, svolge un ruolo fondamentale nell’esperienza Android Auto. Infatti, consente agli utenti di passare da un’app all’altra, accedere a Google Assistant ed aprire il cassetto delle app o la dashboard. L’importanza di questa barra diventa evidente nell’uso quotidiano, dove la navigazione rapida tra le app è essenziale. Quando gli elementi nella barra di navigazione smettono di funzionare correttamente o la barra scompare del tutto, gli utenti vengono bloccati nell’app che stanno utilizzando, e questo risulta un vero problema per i proprietari di auto compatibili.

Un utente ha segnalato sul forum di Android Auto Help che non è in grado di vedere la barra delle applicazioni in basso con il suo Samsung Galaxy Note 8, che esegue Android 9 e Android Auto nella versione 10.4.633624. Tuttavia, riferisce anche che sul suo Xiaomi Note 7 con Android 10 e la stessa versione di Android Auto, non riscontra alcun tipo di problema. Diversi utenti hanno trovato una possibile soluzione, ovvero la disinstallazione degli aggiornamenti dell’app Android Auto. Google è in procinto di distribuire la prossima iterazione 10.5, anche se non è ancora chiaro se questo update andrà a risolvere del tutto il bug.

