Quando ricevete un messaggio durante la guida, Android Auto vi avvisa e lo legge anche ad alta voce. Va bene se avete ricevuto un paio di messaggi, tuttavia, le cose diventano irritanti quando ricevete costantemente messaggi di gruppo. La funzione di lettura ad alta voce potrebbe disturbarvi, distogliendo la vostra attenzione dalla guida (cosa che non dovrebbe mai accadere, per nessun motivo al mondo).

Come riportato da “SamMobile“, per fortuna, Google sembra aver riconosciuto questo problema e Android Auto potrebbe ricevere una nuova funzionalità per aiutare a risolverlo. Android Auto utilizzerà l’Assistente Google per riepilogare i vostri messaggi. In particolare, Android Auto riassumerà i messaggi utilizzando l’intelligenza artificiale, quindi, durante il processo di configurazione, mostrerà un messaggio di avviso in cui verrà comunicato che i riepiloghi saranno generati dall’intelligenza artificiale ed è possibile vi siano errori. Google, ad ogni modo, offrirà agli utenti di Android Auto la possibilità di disattivare questa funzione in qualsiasi momento dal menu “Impostazioni” di Android Auto. Le stringhe di codici che indicavano questa nuova funzionalità AI di Android Auto da parte di Google Assistant per riepilogare i messaggi sono apparse nell’app Android v14.52. Tale versione dell’app Android Auto è in beta, quindi non c’è chiarezza su quando debutterà la relativa funzionalità (non dovrebbe mancare molto tempo, comunque sia).

Molti altri prodotti Google vi offrono la possibilità di riepilogare i messaggi. Tuttavia, il paragone più vicino a questa nuova funzionalità di Android Auto in arrivo è la capacità di Google Chat di ricapitolare gli spazi per aiutarvi a raggiungere la velocità di una conversazione di gruppo. Se avete qualche domanda da farci, il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

