Va in onda questa sera Una Vita In Rock, lo speciale TG5 su Vasco Rossi. Il rocker di Zocca sta per lanciare il suo docufilm Vasco Live Roma Circo Massimo, al cinema dal 14 al 16 novembre nelle sale elencate sul sito ufficiale dell’artista. Il film sarà disponibile anche un DVD e Blu-Ray a partire dal 25 novembre 2022.

Il tour del 2023 e l’omaggio a Marco Pannella

Vasco, del resto, è già pronto per tornare sul palco dopo il successo del tour estivo. La voce di Albachiara, infatti, ha già annunciato le date per i concerti negli stati del 2023.

Nel frattempo il sindaco di Roma Gualtieri gli ha consegnato la Lupa D’Oro, un omaggio con il quale Vasco ha voluto ricordare Marco Pannella e per il quale ha partecipato alla docufiction Romanzo Radicale andata in onda venerdì 11 novembre su Rai 3 e ora disponibile su RaiPlay.

Lo speciale TG5 su Vasco Rossi: quando e come guardarlo

Questa sera, sabato 12 novembre, Vasco Rossi sarà il protagonista dello speciale TG5 Una Vita In Rock. Il rocker di Zocca è ospite della testata di Clemente Mimun per un’intervista esclusiva.

L’approfondimento a cura di Claudio Fico andrà in onda alle 00:56 su Canale 5 e sarà disponibile in diretta sul digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Vasco Rossi verrà intervistato da Susanna Galeazzi e racconterà la sua vita da rocker, dal palco all’intimità della famiglia, ma anche la sua vera anima da uomo e artista, con tutte le sue paure e le sue consapevolezze.

Una riscossa, quella di Vasco, iniziata con l’ultimo album Siamo Qui (2021) che lo ha riconfermato come unico rappresentante del rock italiano, un Komandante per la folla oceanica di fan che lo segue dagli esordi.

