Le date del tour 2023 di Vasco Rossi non sono ancora state annunciate ma l’annuncio ufficiale è previsto per la giornata di oggi, martedì 8 novembre. Non mancano anticipazioni in rete, del resto, l’ultima in ordine di tempo vede protagonista la città di Palermo.

Il Blasco torna ufficialmente in concerto negli stadi nel 2023. Lo aveva anticipato ai fan a settembre dando appuntamento al prossimo anno con una serie di nuovi concerti. Si era inoltre sbilanciato comunicando il mese esatto del suo ritorno: giugno.

Se non ci sarà la fine del mondo… a giugno ci vediamo di sicuro negli stadi!!”, le parole di Vasco Rossi su Facebook qualche mese fa. Entusiasti i suoi fan, ancora in attesa di apprendere il calendario ufficiale alla cui comunicazioni non dovrebbe mancare molto.

Seguiranno aggiornamenti.

Continua a leggere su optimagazine.com.