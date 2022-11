Vasco Rossi ricorda Pannella nella docufiction di Mimmo Calopresti dedicata al co-fondatore del Partito Radicale in onda questa sera su Rai 3 alle 21:20. Romanzo Radicale, questo il titolo del docufilm che alternerà fiction e testimonianze che ricostruiranno la storia di Marco Pannella, attivista e politico scomparso nel 2016.

Vasco Rossi ricorda Pannella

Nel trailer vediamo il palco sul quale Vasco Rossi ricorda Pannella di fronte al suo pubblico. “Viva Marco Giacinto Pannella!”, grida il rocker di Zocca che sarà presente nel cast insieme ad altri personaggi sempre molto vicini al grande assente.

Del resto, il Blasco ha ricordato Pannella anche di fronte alla giunta comunale di Roma nel momento della consegna della Lupa D’Oro da parte del sindaco Gualtieri: “Sempre attivo nella difesa dei diritti civili. Sono il Pannella della musica, lui il Vasco Rossi della politica“.

Ancora, sui social Vasco ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio insieme al co-fondatore del Partito Radicale con queste parole: “A Roma sono sempre venuto anche a trovare Marco Pannella, per me resta un punto di riferimento“.

La docufiction Romanzo Radicale

Romanzo Radicale andrà in onda questa sera, venerdì 11 novembre, alle 21:20 su Rai 3. Come già detto, la docufiction alternerà momenti recitati e testimonianze dirette. Nei panni di Pannella c’è Andrea Bosca, che nelle ultime ore ha dichiarato che per interpretare il politico e attivista ha dovuto perdere 13 kg.

Il progetto Rai Fiction è nato da una collaborazione con Italian International Films. Tra le testimonianze dirette troviamo quella di Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Monsignor Vincenzo Paglia, Gianfranco Spadaccia e inevitabilmente Emma Bonino. Questi ultimi sono stati una fonte insostituibile di informazioni per Andrea Bosca, come l’attore stesso ha dichiarato in un’intervista a TV Sorrisi E Canzoni.

