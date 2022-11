In questo giovedì 10 novembre non funziona PayPal, il servizio finanziario semplice e pratico per trasferire denaro ed effettuare pagamenti, per un suo specifico aspetto. I problemi di scena in questa mattinata, più che riguardare la piattaforma in sé, stanno interessando soprattutto il numero verde per l’assistenza ai clienti, nella maggior parte dei casi, irraggiungibile.

Chiariamo esattamente cosa è successo a partire dalle ore 8 odierne. Come già accennato, almeno per il momento, chi prova ad accedere al proprio profilo non segnala particolari problemi, semmai solo qualche rallentamento. Se non funziona PayPal adesso, le cause delle anomalie sono da associare al numero verde dell’assistenza del servizio che non è possibile contattare, anche dopo svariati tentativi.

Il numero verde di supporto PayPal risponde al recapito 800 975 345. Provando a contattarlo, l’utente ascolta un paio di squilli ma poi non entra in gioco la voce del risponditore automatico per indirizzarlo verso il menù di proprio interesse. Insomma, da questo canale, è impossibile ottenere qualcosa, nonostante si facciano diversi tentativi.

Visto che non funziona PayPal e più che altro, nella fattispecie, il numero verde di assistenza, c’è da segnalare un altro canale di supporto per i clienti in difficoltà. Purtroppo quest’ultimo non è del tutto gratis come il precedente ma almeno per il momento non da segni di cedimento. Il numero da comporre sarà lo 06 8938 6461. Chiamando il recapito, bisognerà superare il primo step relativo al codice di sicurezza scegliendo l’opzione del tasto cancelletto sul tastierino numerico e dopo si potrà navigare in altri menù.

Da parte della stessa PayPal non sono giunte comunicazioni relative alle difficoltà in corso per il numero verde. Come già riferito, per il momento poi, non si registrano particolari problemi per il funzionamento del servizio in generale ma la guardia è alta per verificare repentini cambiamenti.

Continua a leggere su optimagazine.com