Con Zootropolis+ su Disney+, grandi e piccini tornano nel divertente e intelligente mondo animato del celebre film Premio Oscar Zootropolis. Nella ridente metropoli, vivono animali antropomorfi di ogni tipo, ciascuno svolgendo il proprio lavoro secondo la natura.

Zootropolis+ su Disney è la una serie di cortometraggi che approfondiscono le vite di alcuni degli abitanti più curiosi del film vincitore dell’Oscar. Tra di loro abbiamo Fru Fru, toporagno artico alla moda; Clawhauser, il ghepardo goloso super fan della popstar Gazelle; e Flash, l’iconico bradipo sorridente e pieno di sorprese, che nel film è protagonista di una divertentissima scena con la coniglietta Judy e la volpe Nick.

Sei cortometraggi dalla durata di 7-9 minuti, originalissimi ed esilaranti, che fungono da spin-off alla pellicola Disney, e offrono uno sguardo inedito ad alcuni dei suoi personaggi. Le storie sono raccontate in modo da riuscire a collegarsi con l’opera originale, completandola, in un certo senso, e facendoceli guardare sotto un’altra prospettiva. C’è spazio anche per le parodie, come quella de Il Padrino e del reality americano So You Think You Can Dance?.

Attraverso le sue storie autoconclusive e a sé stanti, Zootropolis+ su Disney+ torna a riflettere sulle tematiche care all’originale pellicola prodotta nel 2016: un affresco della società moderna, dove molto spesso contano le apparenze e si dà spazio ai pregiudizi. Zootropolis è anche una favola che insegna ad accettare noi stessi per una migliore integrazione con gli altri. Allo stesso modo, i sei cortometraggi ci fanno, sì, ridere e sorridere, ma anche pensare, proprio come anni fa aveva fatto il film originale.

Zootropolis+ su Disney+ è una serie animata diretta da Josie Trinidad (una delle menti dietro la storia di Zootropolis; ma anche Ralph Spacca Internet) e Trent Correy (regista, La storia di Olaf e Drop), e prodotta da Nathan Curtis.

Zootropolis+ debutta su Disney+ il 9 novembre 2022.

Continua a leggere su optimagazine.com.