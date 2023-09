Dall’universo di The Walking Dead arriva una nuova serie post-apocalittica. The Walking Dead: Daryl Dixon è il quinto spin-off della celebre serie, sesto show in totale, dopo Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, Tales of the Walking Dead, The Ones Who Live e The Walking Dead Dead City. Il network americano Amc ha ufficializzato che The Walking Dead: Daryl Dixon debutterà negli Stati Uniti a partire dal 10 settembre con il primo dei 6 episodi. In Italia invece la serie sarà su Disney Plus.

Come è evidente dal titolo, la serie è incentrata sul personaggio di Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus. Al fianco del protagonista ci saranno Isabelle e Quinn, rispettivamente Clémence Poésy e Adam Nagaitis. Inizialmente lo spin-off doveva riguardare anche il personaggio di Carol, ma poi una serie di eventi hanno portato a un cambio di programma. Il personaggio di Melissa McBride dovrebbe comunque comparire come cammeo.

Nella serie ideata da David Zabel, Daryl si ritrova, senza sapere come né perché, in Francia. Qui inizia un viaggio alla ricerca di un modo per tornare a casa. Lungo il suo percorso incontrerà diverse persone con cui instaura legami forti.

Oltre a Norman Reedus, Clémence Poésy e Adam Nagaitis, interpreti principali di The Walking Dead: Daryl Dixon, nel cast troviamo anche:

Anne Charrier: Genet

Eriq Ebouaney: Fallou

Laika Blanc Francard: Sylvie

Romain Levi: Codron

Louis Puech Scigliuzzi: Laurent

Lo scorso 24 maggio 2023 è stato rilasciato da AMC un teaser, mentre a luglio il network ha condiviso il trailer ufficiale, che potete vedere di seguito

