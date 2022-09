Il costo mensile di Disney Plus crolla sensibilmente da oggi 8 settembre e fino al giorno 19 del mese corrente. In occasione dei Disney Plus Day, è attiva una speciale promozione per la piattaforma di streaming e questa non è passata proprio inosservata. Con meno di 2 euro al mese sarà possibile usufruire di un mese di contenuti.

Le condizioni dell’offerta

Un Disney Plus Day era stato organizzato anche nel mese di settembre del 2021. La formula della promozione viene riproposta in maniera quasi del tutto identica. Chi deciderà di aderire alla proposta, potrà godere di un mese di Disney Plus a 1,99 euro. Lo sconto rispetto all’attuale costo di listino è importante, visto il relativo piano abbonamento di 8.99 euro.

La piattaforma gestita da Disney Media and Entertainment Distribution festeggia oggi 8 settembre il Disney Plus Day appunto ma ha deciso di promuovere lo speciale abbonamento mensile al costo vantaggioso per svariati giorni. Ci sarà tempo fino al prossimo 19 settembre per aderire a questa proposta dunque. Terminato il mese fornito alle speciali condizioni economiche, i clienti riprenderanno a pagare una nuova mensilità al costo di poco meno di 9 euro.

Focus sui vecchi clienti

La buona notizia è che anche i vecchi clienti potranno approfittare della promozione per il Disney Plus Day. Non solo i nuovi abbonati ma anche coloro che in passato hanno goduto del servizio potranno riattivarlo allo speciale prezzo di meno di 2 euro. Provando a riaccedere al loro account, in effetti, visualizzeranno la nuova proposta alla quale potranno decidere di aderire o meno. Anche per loro vale il discorso già indicato. Al termine delle 4 settimane di visione dei contenuti a prezzi stracciati, il costo del servizio tornerà ad essere quello di 8,99 euro, a meno di nuove promo.

