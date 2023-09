Abbiamo imparato che il legame tra letteratura è televisione è sempre più stretto. Lo conferma la nuova serie in uscita su Disney Plus il 13 settembre, The Other Black Girl, tratta dall’omonimo romanzo, caso letterario del 2021, di Zakiya Dalila Harris.

Lo show affronta il problema sempre attuale della disparità sul posto di lavoro, visto dalla prospettiva di una donna nera. Le vicende interne di una casa editrice di New York sono raccontate in modo dissacrante e ironico. Non manca suspence e qualche colpo di scena.



La serie, scritta da Danielle Henderson (Prova a sfidarmi, Sorry For Your Loss), è prodotta da Onyx Collective e Temple Hill Entertainment. Negli Stati Uniti è trasmedda sul canale Hulu TV.

The Other Black Girl – Trama

La protagonista della serie è la 26enne Nella, Sinclair Daniel (Insidious – La porta rossa), unica ragazza nera in una casa editrice newyorkese. Nella è entusiasta quando un’altra donna nera Hazel, (Ashleigh Murray, Riverdale) viene assunta. Quest’ultima però riceve alcune minacce e una serie di episodi spingono Nella in una ossessiva ricerca della verità. Arriverà a scoprire che qualcosa di molto grave accade nell’azienda in cui lavora.

The Other Black Girl – Cast

Oltre a Sinclair Daniel e Ashleigh Murray, ecco gli altri interpreti principali che compaiono nel cast di The Other Black Girl e i rispettivi personaggi.

Brittany Adebumola (4400) – Malaika

Hunter Parrish (Weeds) – Owen

Bellamy Young (Scandal) – Vera Parini

Eric McCormack (Will & Grace) – Richard Wagner

Garcelle Beauvais (NYPD Blue) – Diana Gordon

Cassi Maddox Kendra – Rae Phillips

