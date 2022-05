Oggi 12 maggio non funziona la rete Fastweb per alcuni clienti dell’operatore. Ci riferiamo, in particolar modo, al servizio di navigazione da utenza fissa ma ci sono delle anomalie anche per quanto riguarda la connessione da mobile. Quali sono dunque i migliori canali a cui rivolgersi per ottenere la dovuta assistenza per il ripristino dell’offerte di rete appunto, soprattutto per motivi lavorativi?

Il punto sul disservizio

Non possiamo dire, almeno al momento di questa pubblicazione, di essere davanti ad un vero e proprio down. Anche se non funziona la rete Fastweb per un certo numero di clienti in effetti, non assistiamo ad un vero e proprio blocco delle connessioni. Come riporta anche Downdetector, ci sono circa un centinaio di segnalazioni di problemi in aree geografiche non meglio precisate ma che sono riconducibili a varie parti d’Italia, senza particolari distinzioni.

Come ottenere assistenza

Dato per scontato che non funziona la rete Fastweb come dovrebbe proprio in questo giovedì 12 maggio, alla portata dei nostri lettori ci sono dei consigli utili per ottenere assistenza dedicata. I canali di supporto sono praticamente 4. Il primo è quello più classico e risponde al numero 192193 del servizio clienti. Da poco poi è attivo anche un recapito WhatsApp per ottenere aiuto attraverso una conversazione in chat. Il numero al quale rivolgersi è il 3756497700. Ancora, ci sono anche i profili ufficiali social dell’operatore che possono diventare dei preziosi riferimenti per chi riscontra ora e sempre delle anomalie: ci si potrà rivolgere alla pagina Facebook di Fastweb appunto o al profilo Twitter @FASTWEBHelp con un semplice cinguettio. Tutte le modalità di aiuto in caso di problemi fin qui elencate sono abbastanza attive, dunque dovrebbero fornire l’opportuno riscontro in poco tempo.

