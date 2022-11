Dalla Rai non c’è ancora nessuna conferma, ma davvero Mina Settembre 3 ci sarà oppure dobbiamo temere il peggio perla serie con Serena Rossi? Al momento non lo sappiamo ancora ma i fan faranno bene a mettere in conto che oggi, 6 novembre, l’appuntamento è fissato con il finale della prima stagione e gli interrogativi a cui rispondere sono ancora tanti a cominciare proprio dalla vita privata della protagonista, ci sarà finalmente un avvicinamento con il bel dottore oppure no?

Sia Serena Rossi che Giuseppe Zeno non hanno voluto illudere i fan né sull’avvicinamento tra i loro personaggi in questo finale e né sul rinnovo per una possibile terza stagione. Le uniche parole pronunciate dalla protagonista risalgono a prima della messa in onda quando a Tv Sorrisi e Canzoni ha riferito: “Un passo per volta. Prima vediamo di cavarcela con questa”:

Siamo sicuri che la Rai non vorrà rinunciare al suo gioiellino ma molto dipenderà dal finale di questa sera e, soprattutto, dagli impegni dei due protagonisti. Inutile fasciarsi la testa ancora prima di scoprire quale sarà il futuro della serie ma gli ascolti promettono bene, il resto sarà legato al finale di questa sera.

Negli ultimi episodi di Mina Settembre 2 in onda oggi, 6 novembre, dal titolo With a little help from my friends e Andare a vedere in cui Mina è sempre più coinvolta con Viola e proprio nel tentativo di rintracciare la madre biologica va incontro ad una denuncia che le porta via anche il suo adorato lavoro di assistente sociale.

Ecco il promo del gran finale in onda oggi:

Tra Mina e Domenico una Giulia di troppo… non trovate?#MinaSettembre2 ci aspetta domani, domenica #6novembre, alle 21:25 su @RaiUno pic.twitter.com/bDz9GPUcRz — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) November 5, 2022

Dalla sua parte si schiera proprio Domenico che proverà in tutti i modi a convincere la donna a ritirare la denuncia ma le cose saranno molto complicate, più di quanto i protagonisti potessero immaginare. Il secondo episodio ci avvicina alle nozze di Titti ma c’è qualcosa che non va e le cose si complicano quando la madre di Mina torna a casa portandosi dietro un segreto, quale?