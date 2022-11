Mina Settembre 2 verso il finale di stagione del 6 novembre con buona pace dei fan che si ritroveranno domenica prossima davanti gli ultimi episodi della stagione. Serena Rossi si prepara a dare il meglio di sé vestendo ancora i panni della sua bella Gelsomina che si ritroverà a rischiare addirittura il lavoro a causa di una decisione improvvisa che prenderà senza permesso.

Nel dettaglio le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2 in onda domenica 6 novembre su Rai 1, rivelano che in “With a little help”, Gelsomina contatterà la mamma biologica di Viola contro la sua volontà e, per tale motivo, si metterà nei pasticci venendo sospesa dal lavoro. Nel momento in cui tutto sembrerà andare a rotoli, ecco che al suo fianco si schiera ancora Domenico pronto ad intervenire per risolvere la situazione.

Nel secondo episodio del finale di Mina Settembre 2, dal titolo “Andare a vedere” scopriremo finalmente la verità su Olga, per lei è arrivato il momento di tornare dopo la sua lunga assenza. La donna ufficialmente è andata in giro per l mondo ma per molti a portarla lontano dalla figlia è stata una terribile malattia che adesso rischia di ucciderla, sarà davvero così?

Un ulteriore spunto di riflessione arriva dal promo del finale di Mina Settembre 2. Le immagini hanno rivelato forse un po’ troppo ed ecco perché i fan temono che non tutto possa essere vero. In particolare, Mina andrà incontro alle conseguenze del suo gesto riguardo a Viola e alla sua madre biologica mentre Titti e Giordano avranno modo di tornare insieme e dirsi sì alla presenza dei loro amici, compresa la protagonista al fianco di Domenico. Nelle immagini del promo scorgiamo anche Claudio, anche lui è pronto a mischiare nuovamente le carte confondendo ancora tutto?