Fate The Winx Saga è stata cancellata dopo due stagioni, generando una serie di polemiche sui social. Netflix ha deciso di non rinnovare per una terza stagione lo show fantasy basato sulla serie animata Winx Club.

Ad accendere le speranze per un ritorno delle fate di Alfea c’è Iginio Straffi, creatore e produttore esecutivo della produzione Netflix. Su Instagram, il regista italiano ha scritto di essere al lavoro su nuovi progetti legati al mondo delle Winx. Tra questi, c’è un “nuovo reboot della serie animata in CG”, dicendo che è “in fase di produzione” e che “vi riporterebbe nel mondo delle Winx”. Non è ancora chiaro dove debutterà questa serie, ma Straffi ha detto ai fan di “rimanere sintonizzati per saperne di più”.

Il secondo progetto è quello che probabilmente potrebbe essere la giusta risposta alla cancellazione della serie tv: “Un film sulle Winx ad alto budget”.

Straffi ha definito la produzione del film il suo “sogno da sempre”. Al momento, il produttore ha detto che il progetto è in fase di lavorazione e spera di poter offrire ai suoi fan “un film di alta qualità in cui puoi sperimentare il mondo Winx, abbracciando ancora una volta tutti i valori fondamentali che fanno parte di questo marchio iconico.”

Fate The Winx Saga ha debuttato su Netflix nel 2021; è basato sulla serie animata di Nickelodeon Winx Club, andata in onda per otto stagioni, prima tra il 2004 e il 2009; poi con un revival tra il 2011 e il 2019.

Nel suo post su Instagram, Straffi ha anche criticato il modo in cui lo showrunner della serie Netflix, Brian Young, ha annunciato la notizia della cancellazione della serie tv: “Non avrebbe dovuto essere stata divulgata in modo così brusco da qualcuno che ha fatto parte del viaggio del Winx Club solo per pochi anni”.

