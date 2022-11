Tutankhamon su Focus in una serata speciale. Il 4 novembre, in occasione dei 100 anni dalla scoperta della tomba del famoso faraone egizio, il canale 35 del digitale terrestre dedica due documentari speciali in prima serata.

Cent’anni fa l’archeologo britannico Howard Carter trovò l’ingresso della tomba di Tutankhamon, nella Valle dei Re. Le spese per gli scavi, iniziati nell’autunno del 1917, continuavano a lievitare e le scoperte non le giustificavano, tanto che nell’estate del 1922 Lord Carnavon, finanziatore dell’impresa, era determinato a chiudere ricerca e cantieri. Ma Carter non si arrese: esplorando l’ultimo settore trovò il gradino di una lunga scala che conduceva alla tomba del faraone bambino. Il corredo funerario era intatto, come la mummia, adagiata in un sarcofago d’oro massiccio.

Si parte con Tutankhamon e la tomba del tesoro segreto. Novanta anni dopo, per la prima volta, la maggior parte di questi oggetti sara’ finalmente riunita nel recinto del grande Museo di Giza. Alcuni di loro si dirigeranno verso gli Stati Uniti e Parigi, dove saranno esposti alla Cite’ des Sciences et de l’Industries nell’autunno del 2018 – e poi a Londra, Berlino, Tokyo e Sidney. Questo film e’ la storia della scoperta di un tesoro di cui conosciamo solo alcuni manufatti. E’ anche un’indagine, e questi oggetti saranno cosi’ tanti indizi lungo la strada. Cosa ci dicono questi manufatti sul re e sul periodo del suo regno? In quali circostanze furono scoperti e portati via dalla tomba del faraone? Questi sono alcuni dei molti elementi di questa narrativa documentaria.

A seguire, A caccia di tombe egizie. La scoperta della tomba di Tutankamon ha consacrato l’età delle esplorazioni tombali; gli archeologi tornano nel mondo delle tombe egizie, un mondo davvero emozionante.

L’appuntamento con i due documentari speciali di Tutankhamon su Focus è a partire dalle 21:15.

