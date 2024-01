Il 3 gennaio del 1954 è stato un giorno epocale per gli italiani. Una data che avrebbe segnato di lì a poco una svolta dal punto di vista socio-culturale e avrebbe cambiato le abitudini di vita. In quel giorno la Rai ha iniziato il regolare servizio di trasmissione su scala nazionale e, nel giro di pochi anni, sarebbe entrata nella casa della maggior parte degli italiani.

Per celebrare quel giorno, a 70 anni di distanza, Rai 1 propone La luce nella masseria, un film per la televisione in onda in prima visione assoluta domenica 7 gennaio alle 21:30. I registi Riccardo Donna e Tiziana Aristarco raccontano l’arrivo del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni ’60, proprio in quella Matera, in Basilicata, che, a causa delle condizioni di povertà in cui vivevano i bambini era stata definita da Palmiro Togliatti “vergogna nazionale”.

Il film La luce nella masseria è stato ideato da Saverio D’Ercole, che ha anche curato la sceneggiatura insieme con Salvatore Basile e Roberto Moliterni. Prodotto da Eliseo Entertainment e Rai Fiction, con il contributo di Lucana Film Commission, ha avuto Giulio Cestari nel ruolo di produttore esecutivo.

Tra gli interpreti principali de La luce nella masseria, Domenico Diele (Buongiorno, mamma!, 1993), nei panni di Vincenzo Rondinone, e Aurora Ruffino (Black Out – Vite sospese, Un passo dal cielo 6) che interpreta Imma. Il resto del cast è composto da:

Giovanni Limite: Pinuccio

Giusy Frallonardo: Damianina Rondinone

Carlo De Ruggieri: Carismo Rondinone

Renato Carpentieri: nonno Eustachio

Elvira Camarrone: Marietta

Nando Irene: Michele Rondinone

Yari Gugliucci: Mariano

Alessandro Giallocosta: dottore

Viviana Altieri: Margherita

Lia Trivisani: Bruna

Adele Conte: Anna

Antonio Trucco: Ueluccio

Aldo Mastrillo: Giovanni

Ilenia Ginefra: Giuseppina Centonze

Erminio Truncellito: Ciccillo

Antonio Andrisani: notaio

Francesco Zaccaro: antennista

