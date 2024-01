Probabilmente se dovessimo associare un volto a Uomini E Donne, questo sarebbe quello di Costantino Vitagliano. Tronista per antonomasia, personaggio televisivo e opinionista, dal 2003 il suo nome è ricorrente per diversi motivi, compresa la sua partecipazione alla web serie The Lady di Lory Del Santo.

Chi è Costantino Vitagliano

Nato a Milano nel 1974 da genitori campani, Costantino Vitagliano cresce nel quartiere Calvairate dove lavora prima come elettricista e barista, poi si affaccia al mondo dello spettacolo come ragazzo immagine e spogliarellista.

Nei primi anni 2000 approda in televisione come “valletto” per alcune emittenti locali come Antennatre, ma presto fa il suo ingresso sui canali nazionali diventando tronista per Uomini E Donne nel 2003. Nel format condotto da Maria De Filippi conosce Alessandra Pierelli, la sua scelta nel contesto del programma, con la quale vive una relazione fino al 2005.

Da tronista a inviato, nel biennio 2006-2007 è uno degli inviati di Stranamore nell’edizione condotta da Emanuela Folliero dopo la scomparsa del compianto Alberto Castagna. La carriera in televisione continua con Quelli Che… Il Calcio dove compare come valletto, ma gli autori di Uomini E Donne non si dimenticano di lui: Costantino Vitagliano nel 2009 diventa opinionista fisso del format per corteggiatori e corteggiatrici di Maria De Filippi.

The Lady, i libri e il cinema

Non solo televisione: nel 2005 debutta sul grande schermo con Troppo Belli insieme ad Alessio Interrante e Alessandra Pierelli, un film scritto da Maurizio Costanzo. Nel 2010 bissa l’esperienza prendendo parte al film Vacanze A Gallipoli con Alvaro Vitali.

Nel 2014 recita nella web serie The Lady scritta e diretta da Lory Del Santo. Nel 2003 pubblica il libro Costantino Desnudo con Alfonso Signorini.

Dopo la relazione con Alessandra Pierelli, ha avuto una breve storia d’amore con Linda Santaguida e con l’indossatrice Elisa Mariani. Dal 2020 ha una relazione con Luba Mushtuk.

Continua a leggere su optimagazine.com